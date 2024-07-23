В Пентагоне заявили об обеспокоенности США взаимодействием России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты следят за растущим российско-китайским взаимодействием в Арктике и испытывают в связи с ним озабоченность, указывается в обновленной Стратегии по Арктике, составленной американским Министерством обороны.
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