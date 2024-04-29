Российские войска взяли село Семеновка к западу от Авдеевки

Установление контроля над населенным пунктом позволит кратно усилить давление на группировку ВСУ в районе КарловкиПодразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Семеновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.
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