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Воронежские новости

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Дебютантка из Воронежа бросит вызов Арине Соболенко во втором круге US Open

Дебютантка из Воронежа бросит вызов Арине Соболенко во втором круге US Open

Воронежская теннисистка Полина Яценко во втором круге Открытого чемпионата США встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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