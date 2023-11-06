Топ-7 сомнительных решений для ванной комнаты, которых следует избегать

Наличие хорошо обустроенной ванной комнаты является непременным условием комфорта в квартире. Иногда удаётся за этим проследить на этапе строительства дома, но чаще приходится выполнять реконструкцию во время ремонта.
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