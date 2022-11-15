NaukaTeh

42 подписчика

В один раз у него случился конфликт со школьным учителем

В один раз у него случился конфликт со школьным учителем

﻿﻿"Сталина нет на тебе!" - часто можно услышать эту фразу в сторону безалаберности, невнимательности и коррупции в отношении чиновников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх