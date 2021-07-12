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Девушки повышенной гибкости

Девушки повышенной гибкости

У буржуев они называются flexy! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .

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Владимир Чернышов
Это не гибкость, а растяжка.
Сергей Зюкин
Нам лучше повышенной ёбкости!😜
ММ
Девочка на поперечном шпагате легко дотягивается пальчиком до точки G.
Алексей Вас
Это здорово !
Виктор Тарабрин
Классно!!!
Денис Ефремов
Девчонки супер...

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