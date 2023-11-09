Устроили забастовку: польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев Анастасия АндрееваСитуация с трудовыми мигрантами из Украины в Польше имеет значительное воздействие на сферу деятельности дальнобойщиков в этой стране.
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