Устроили забастовку: польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев Анастасия АндрееваСитуация с трудовыми мигрантами из Украины в Польше имеет значительное воздействие на сферу деятельности дальнобойщиков в этой стране.