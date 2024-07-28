Фестиваль "Цветы в усадьбе" в Липецкой области

Фестиваль "Цветы в усадьбе" пройдет под Липецком с 8 по 11 августа в усадьбе Кожиных. Организаторы - архитектор-реставратор Екатерина Григорьева и зеленая студия "КРАПИВА" - создают уникальное погружение в атмосферу русской усадьбы конца XVIII века.