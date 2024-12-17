Самый древний камень на планете переписал ее историю

Исследователи продолжают делать невероятные открытия благодаря редчайшему кристаллу на Земле. Нашей Земле около 4,54 млрд лет, но отследить все этапы ее формирования в прошлом, представляется непростой задачей.
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