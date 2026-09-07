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«Рубин»: Олейников отказался подписывать контракт, несмотря на договорённости

«Рубин»: Олейников отказался подписывать контракт, несмотря на договорённости

В «Рубине» сделали заявление после срыва трансфера полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова. «Олейников, несмотря на ранее достигнутые договорённости о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб.

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