«Зенит» отрывается от преследователей, «Ман Сити» разнес «Ливерпуль», а «Бавария» – «Боруссию», Дзюба снова забил, Беларусь могут отстранить от Евро и другие новости утра

Утро доброе! В мире стабильны три вещи: новые поражения «Челси», доминация «Бавария» в Бундеслиге и утренний дайджест ☀️ 1.
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