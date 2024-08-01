"Обстановка напряженная". Фото с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

На месте работают оперативные службы Взрыв в доме в Нижнем Тагиле / Фото: "Короче, Тагил", "Инцидент Нижний Тагил", "[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ" В Нижнем Тагиле во дворе дома на Сибирской, где в результате взрыва газа рухнул подъезд жилого пятиэтажного дома, собралось очень много людей.