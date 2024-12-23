Бразилец запечатлел обрушение моста

Мост, соединяющий два штата в северном и северо-восточном регионах Бразилии, обрушился в воскресенье во время проезда транспортных средств, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и пролилась серная кислота в реку Токантинс.
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