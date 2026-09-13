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Историк Залесский: Япония активно разрабатывала химоружие в войну

Историк Залесский: Япония активно разрабатывала химоружие в войну

Найденные в Китае близ границы с Россией арсеналы химического оружия Императорской армии Японии представляют угрозу из-за риска утечки отравляющих веществ, заявили вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский, 13 сентября сообщает РБК.

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