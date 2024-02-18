Цифровизация бизнес процессов: особенности и преимущества

Цифровизация бизнес процессов является неотъемлемой частью современной деловой среды. В условиях быстрого технологического развития и увеличения конкуренции компании все чаще обращаются к цифровым решениям для оптимизации своей работы и повышения эффективности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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