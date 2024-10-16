3,8 с до «сотни», полный привод, 500 км на одной зарядке — красавчик же!

В разгар лета пошли разговоры о том, что с 1 июля в России запрещают продажи Зикров. Но как можно запретить то, чего никогда не было? Электромобили Zeekr никогда не продавались у нас официально! Затем появились слухи о том, что Зикры просто будут блокировать – в частности, возможности медиасистемы.
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