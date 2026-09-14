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Умер один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий

Умер один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий

Руслан Шамуков/ТАСС Один из основателей вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", певец Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года.

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