Умер один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий

Руслан Шамуков/ТАСС Один из основателей вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", певец Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года.
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