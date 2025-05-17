Россия готовит масштабное наступление. Дальше только капитуляция Украины? Время вышло — и все это знают

На переговорах в Турции Киев ожидаемо отказался от капитуляции и продолжает требовать 30-дневного прекращения огня, чтобы перевооружиться, укрепить оборонительные рубежи, усилить мобилизацию, просто перевести дух.
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