Сбербанк запускает сервис оплаты картой со счета другого банка

Сбербанк запускает сервис, который позволит оплатить покупку СберКартой со счета другого банка — если средств на карте не хватит для оплаты, сумма автоматически поступит на нее с запасного счета в другом банке, сообщил старший вице-президент кредитной организации Дмитрий Малых.