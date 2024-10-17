Сбербанк запускает сервис оплаты картой со счета другого банка

Сбербанк запускает сервис, который позволит оплатить покупку СберКартой со счета другого банка — если средств на карте не хватит для оплаты, сумма автоматически поступит на нее с запасного счета в другом банке, сообщил старший вице-президент кредитной организации Дмитрий Малых.
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