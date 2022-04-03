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Британский премьер Джонсон заявил о необходимости обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты с моря

Британский премьер Джонсон заявил о необходимости обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты с моря

Премьер-министр Великобритании решил обеспечить Украину, по ее просьбе, вооружением для защиты с моря и поставить Киеву противокорабельные ракеты.

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