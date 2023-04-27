Как распознать женщину, склонную к изменам?

Тема супружеских измен притягивает к себе довольно много внимания. Это естественно, ведь кому понравится иметь партнера, чистота которого – спорный вопрос, партнера, который пренебрегает верностью, подрывает доверие и не ценит сложившиеся отношения.
Тема супружеских измен притягивает к себе довольно много внимания. Это естественно, ведь кому понравится иметь партнера, чистота которого – спорный вопрос, партнера, который пренебрегает верностью, подрывает доверие и не ценит сложившиеся отношения.
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