Бесарте

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав воробьев
    Манипуляция это не всегда плохо ( ложечку за маму и т.п.) А автор манипулирует заранее навязывая, что манипуляция это...Дешевая манипуляц...
  • Андрей Тихонов
    Я бы и не останавливался, если бы видел просвет..Самоактуализация:...
  • Aleksei Khohlov
    Манипуляция статьей от  манипулятора про манипуляции )) - (и как всегда на мыле все в одну кучу -лавры известных граф...Дешевая манипуляц...

Как распознать женщину, склонную к изменам?

Тема супружеских измен притягивает к себе довольно много внимания. Это естественно, ведь кому понравится иметь партнера, чистота которого – спорный вопрос, партнера, который пренебрегает верностью, подрывает доверие и не ценит сложившиеся отношения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх