В Санкт-Петербурге задержан обманувший 90-летнюю блокадницу курьер мошенников

Полицейские Санкт-Петербурга задержали курьера мошенников, который обманул 90-летнюю блокадницу, заставив пожилую женщину передать ему свои сбережения под предлогом того, что их якобы нужно проверить на подлинность.
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