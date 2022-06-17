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В App Store появилась цена на Telegram Premium для России — 449 рублей в месяц

В App Store появилась цена на Telegram Premium для России — 449 рублей в месяц

В июне ожидается появление платной подписки Telegram Premium. А уже сейчас в магазине App Store появилась стоимость Новинки для России.

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