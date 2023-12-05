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  • Неизвестно Неизвестно
    Согласна, только проблемный ребёнок, которого недолюбили, обычно сильный и знает как добиться своего, а ребёнок котор...Своих детей любите.
  • Анатолий Анатольев
    А где перечень?В Роскачестве наз...
  • Владимир Акулов
    Значения и смыслы....Всё изначально бессмысленно... Мы сами ДЛЯ СЕБЯ наделяем *смыслом* какой-то знак ...То, чего вы больш...

Это качество есть только у людей с высоким интеллектом

Это качество есть только у людей с высоким интеллектом

А вы как считаете, будущее будет намного лучше, чем настоящее, или не склонны смотреть на жизнь с такой позитивной точки зрения? Британские ученые из Университета Бата определили, что максимально оптимистично настроенные люди чаще имеют низкий уровень когнитивных способностей.

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