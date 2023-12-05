Это качество есть только у людей с высоким интеллектом

А вы как считаете, будущее будет намного лучше, чем настоящее, или не склонны смотреть на жизнь с такой позитивной точки зрения? Британские ученые из Университета Бата определили, что максимально оптимистично настроенные люди чаще имеют низкий уровень когнитивных способностей.
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