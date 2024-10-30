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Царьград

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В Италии уборщица выбросила старый матрас с 50 тысячами евро внутри

В Италии уборщица выбросила старый матрас с 50 тысячами евро внутри

Горничная нашла его в кладовке дома своей клиентки.В Италии уборщица выбросила старый матрас с 50 тысячами евро и драгоценностями внутри.

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