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TVL Stellar установил новый рекорд

TVL Stellar установил новый рекорд

Децентрализованная финансовая экосистема Stellar достигла нового рубежа. Общая заблокированная стоимость сети достигла рекордного значения почти в $273 миллиона 2 октября по сравнению с примерно $265 миллионами всего неделей ранее.

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