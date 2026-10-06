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Какой сегодня праздник: 7 октября 2026 года

Какой сегодня праздник: 7 октября 2026 года

Сегодня, 7 октября 2026 года, по григорианскому календарю идёт 280-й день года. До наступления нового года остаётся всего 85 дней.

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