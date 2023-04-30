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Татьяна Монтян: Китай отправляет спецделегацию в Украину для мирных переговоров

Татьяна Монтян: Китай отправляет спецделегацию в Украину для мирных переговоров

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: В Украину направляется китайская спецделегация для подготовки к мирным переговорам.

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