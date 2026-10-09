Курский перевозчик заплатит 12 миллионов за подкуп орловского чиновника

В Орловской области всплыли подробности масштабной коррупционной схемы в сфере дорожного хозяйства. В поле зрения прокуратуры Советского района города Орла попал курский коммерческий перевозчик, который годами «покупал» зелёный коридор для своих тяжеловесных фур.