Курский перевозчик заплатит 12 миллионов за подкуп орловского чиновника

В Орловской области всплыли подробности масштабной коррупционной схемы в сфере дорожного хозяйства. В поле зрения прокуратуры Советского района города Орла попал курский коммерческий перевозчик, который годами «покупал» зелёный коридор для своих тяжеловесных фур.
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