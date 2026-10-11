Трамп заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру:

Зеленскому лучше немедленно остановиться, призвал Трамп. Американский президент заявил, что Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским НПЗ: "Он мог урегулировать этот конфликт уже много раз, однако предпочёл этого не делать.