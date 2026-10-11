Трамп заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру:

Зеленскому лучше немедленно остановиться, призвал Трамп. Американский президент заявил, что Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским НПЗ: "Он мог урегулировать этот конфликт уже много раз, однако предпочёл этого не делать.
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- И Ленин такой мол...
- Кучно пошло по ми...
- Кучно пошло по ми...
Терпение Трампа должно было "лопнуть" перед выборами законодателей - два года он пытался (сначала не понял что не может) повлиять на Зеленского, о чём сам сказал что было у того масса возможностей пойти на сделку.
Теперь всё просто - Зеленский виноват что цены на дизтопливо никак нельзя снизить (хотя все оговоренные поставки из России примерно на 1 день потребления в США, но большинство граждан об этом не задумываются - цифры привел Трамп: "миллионы баррелей").
Дядя Доня всех нас за лохов держит.Заставить прекратить Зеленского атаки наших НПЗ очень просто: надо прекратить предоставлять им данные своей разведки. Но никто из советников "не догадывается" подсказать своему шефу очень простое решение вопроса нефтеперемирия. Но могущественный Трамп лишь грозно шлет Зеленскому последнее 537 предупреждение. Ржу-не-могу.
Два... лицедея-брехунца...
limbricul asta de zelenschi sa imbogatit de pe urma acestui razboi si nu se mai satura..... mai vrea.. nu are limita... mai vrea banii de la prostii care ii dau... si el se imbogateste... cum il mai rabda dumnezeu.... copii mor de foame poporul numai stie unde sa se ascunda iar el se imbogateste....
" Мы сказали: можете делать с Россией всё, что хотите, но не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создаёт мировую проблему, а он (Зеленский) хочет создавать проблемы всему миру."
Трамп, ты паразит!!
Именно потому что ты непрекрыто даже " разрешаешь" делать недофюреру " все, что он хочет" - он и бомбит наших мирных детей, наших защитников на СВО, наши гражданские структуры и города...
То есть воют...воюет...и воевать и убивать нас будет с твоего милостивого пассажа ему !
Ты, Трамп, возглавляешь прямую войну с нами, используя этих недоевропейских хохлосранцев и получая нехилую маржу и в свой карман и в капитализацию вечно раздувающую войны по всему миру проклятой США!
Не понимаю Путина...спасая репутацию этого убийцы, мы за презренные гроши позволяем ему и дальше рулить войной против нас...
А он рулит. И рулить будет.
И не факт, что наша Победа будет им признана Победой...
Зелю давно пора мочить!! Раздавить как вонючего клопа. Неужели до сих пор это непонятно?!
Зеленский хочет, чтобы Украине, как и раньше, выделяли многомиллиардные средства, а он за этот счет ЛИЧНО ОБОГАЩАЛСЯ!!