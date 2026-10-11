Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 547 подписчиков

Трамп заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру:

Трамп заявил, что Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру:

Зеленскому лучше немедленно остановиться, призвал Трамп. Американский президент заявил, что Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским НПЗ: "Он мог урегулировать этот конфликт уже много раз, однако предпочёл этого не делать.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Терпение Трампа должно было "лопнуть" перед выборами законодателей - два года он пытался (сначала не понял что не может) повлиять на Зеленского, о чём сам сказал что было у того масса возможностей пойти на сделку.
Теперь всё просто - Зеленский виноват что цены на дизтопливо никак нельзя снизить (хотя все оговоренные поставки из России примерно на 1 день потребления в США, но большинство граждан об этом не задумываются - цифры привел Трамп: "миллионы баррелей").

Профиль пользователя Александр Сысоев
Александр Сысоев

Дядя Доня всех нас за лохов держит.Заставить прекратить Зеленского атаки наших НПЗ очень просто: надо прекратить предоставлять им данные своей разведки. Но никто из советников "не догадывается" подсказать своему шефу очень простое решение вопроса нефтеперемирия. Но могущественный Трамп лишь грозно шлет Зеленскому последнее 537 предупреждение. Ржу-не-могу.

Профиль пользователя Анфиса Иванова
Анфиса Иванова

" Мы сказали: можете делать с Россией всё, что хотите, но не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создаёт мировую проблему, а он (Зеленский) хочет создавать проблемы всему миру."
Трамп, ты паразит!!
Именно потому что ты непрекрыто даже " разрешаешь" делать недофюреру " все, что он хочет" - он и бомбит наших мирных детей, наших защитников на СВО, наши гражданские структуры и города...
То есть воют...воюет...и воевать и убивать нас будет с твоего милостивого пассажа ему !
Ты, Трамп, возглавляешь прямую войну с нами, используя этих недоевропейских хохлосранцев и получая нехилую маржу и в свой карман и в капитализацию вечно раздувающую войны по всему миру проклятой США!
Не понимаю Путина...спасая репутацию этого убийцы, мы за презренные гроши позволяем ему и дальше рулить войной против нас...
А он рулит. И рулить будет.
И не факт, что наша Победа будет им признана Победой...