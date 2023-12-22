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Маккиннон с 1-м покером в карьере, Капризов с 1+2 и Овечкин с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 2 (1+1) очками в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

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