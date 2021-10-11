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Сборная России по футболу обыграла команду Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России по футболу обыграла команду Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Игроки национальной команды России по футболу обыграли сборную Словении в противостоянии восьмого тура отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года.

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