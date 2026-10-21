Туристы на смотровой площадке горного перевала Кату-Ярык (спуск в долину реки Чулышман) на автомобильной дороге "Балыктуюль -- Балыкча" в республике Алтай © Александр Кряжев/РИА НовостиВ поисках пропавшего в Горном Алтае пожарного принимают участие добровольцы.
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