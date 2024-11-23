Мэр Воронежа Сергей Петрин посетил концерт Екатерины Молодцовой

Сергей Петрин посетил юбилейный концерт народной артистки России Екатерины Молодцовой. Как отметил глава Воронежа на своем официальном телеграм-канале, выступление на сцене театра оперы и балета было, как всегда, ярким и запоминающимся.
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