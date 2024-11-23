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Воронежские новости

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Мэр Воронежа Сергей Петрин посетил концерт Екатерины Молодцовой

Мэр Воронежа Сергей Петрин посетил концерт Екатерины Молодцовой

Сергей Петрин посетил юбилейный концерт народной артистки России Екатерины Молодцовой. Как отметил глава Воронежа на своем официальном телеграм-канале, выступление на сцене театра оперы и балета было, как всегда, ярким и запоминающимся.

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