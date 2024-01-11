15 смешных переписок, в которых люди отжигают по полной программе

Формат переписки на многих влияет каким-то магическим образом. Когда слова обретают форму букв и сообщений, вдруг просыпается особый сарказм и ирония, замечали? В реальности может не получаться отвечать остроумно и смешно, но стоит начать переписываться, как сообщения превращаются в готовые мемы.