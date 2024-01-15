Настоящий фотограф — тот, кто способен увидеть красоту и донести ее до зрителя во всем ее величии. Талантливый фотограф-самоучка Бен Марар (Ben Marar) из штата Вашингтон своими работами доказал правоту этих слов.
Красивая природа на снимках Бена Марара
Комментарии
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Светлана Митленко
Я всегда от таких снимков тихо прифигеваю! Могут же ведь люди!
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7 час.
Юлия Уханова
Спасибо. Красивые, необычные снимки
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3 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Юлечка!
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3 час.
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