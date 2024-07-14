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У предвыборного Байдена повисли на орбите 2 космонавта, которых Boeing не может вернуть. Придётся ли обращаться к Путину?

У предвыборного Байдена повисли на орбите 2 космонавта, которых Boeing не может вернуть. Придётся ли обращаться к Путину?

Это больше похоже на начало анекдота — впрочем, не очень смешного для участников истории, — однако у США действительно 2 космонавта застряли на МКС, куда их с огромным трудом вывела компания Boeing, за которой тянется шлейф скандалов.

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Комментарии
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Юна
К сожалению, если попросят наши кинутся помогать им. А по мне так лучше отказать, пусть сами как хотят выкручиваются или вкатить им хороший счёт за спасение этих космонавтов.
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6 час.

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