Прогноз погоды в Крыму на 26 апреля В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +17 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +16 и небольшой дождьВ Черноморском +18 и небольшой дождьВ Джанкое +22 и дождьВ Ялте +17 и дождьВ Алуште +17 и дождьВ Керчи +15 и облачно с прояснениямиЧитать подробнее>>> .