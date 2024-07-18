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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Динамо» о трансферных картах: «Сэкономим, оформление игрока стоит 1000 франков. Нужно время, чтобы понять, как это будет работать»

Ранее стало известно, что КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

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