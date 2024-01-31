Культурно-досуговый центр открыли в здании старейшего кинотеатра Иркутска

В Иркутске 30 января 2024 года после реконструкции открыли культурно-досуговый центр «Марат». С работой учреждения ознакомились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, мэр города Руслан Болотов, председатель городской думы Евгений Стекачев и другие представителей власти.