Учреждена медаль к 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков

Власти республики учредили медаль «80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков». Как сообщил Сергей Аксёнов, её будут вручать военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, партизанам и членам подпольных организаций, действовавших в период ВОВ на временно оккупированных территориях СССР, ветеранам из числа участников обороны и освобождения Крыма, а также тем, кто получил ранение при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.