ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Учреждена медаль к 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков

Учреждена медаль к 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков

Власти республики учредили медаль «80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков». Как сообщил Сергей Аксёнов, её будут вручать военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, партизанам и членам подпольных организаций, действовавших в период ВОВ на временно оккупированных территориях СССР, ветеранам из числа участников обороны и освобождения Крыма, а также тем, кто получил ранение при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх