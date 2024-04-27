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"Ведомости": зимой 45,9% угольных компаний России показали убытки

"Ведомости": зимой 45,9% угольных компаний России показали убытки

За два года в России значительно выросла доля убыточных компаний в угольной отрасли. В январе — феврале об убытках отчитались 45,9% предприятий, что почти вдвое превышает значение за аналогичный период 2022-го.

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