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Гельмут Марко: «Хэмилтон просто повернул в Ферстаппена. Макс попал бы в поворот и не терял контроль над болидом»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что Макс Ферстаппен не нарушал правила на старте Гран-при Венгрии, когда обогнал соперника из «Макларена» Ландо Норриса за пределами трассы, а также пострадал от действий пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце заезда.

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