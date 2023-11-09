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Экс-игрок Бояринцев заявил, что "Спартак" и "Ростов" играют нестабильно

Экс-игрок Бояринцев заявил, что "Спартак" и "Ростов" играют нестабильно

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев заявил, что ждет борьбы между красно-белыми и "Ростовом" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также отметил, что столичный клуб интереснее смотрится в домашних играх.

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