Экс-игрок Бояринцев заявил, что "Спартак" и "Ростов" играют нестабильно

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев заявил, что ждет борьбы между красно-белыми и "Ростовом" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также отметил, что столичный клуб интереснее смотрится в домашних играх.