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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА не проигрывает в первых 9 матчах РПЛ при Игдисамове – лучший результат среди тренеров московского клуба

ЦСКА обыграл « Зенит » со счетом 2:1 в выездном матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ .  С момента назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером московский клуб не проиграл ни разу за 9 матчей чемпионата.

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