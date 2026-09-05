ЦСКА не проигрывает в первых 9 матчах РПЛ при Игдисамове – лучший результат среди тренеров московского клуба

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ЦСКА обыграл « Зенит » со счетом 2:1 в выездном матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ . С момента назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером московский клуб не проиграл ни разу за 9 матчей чемпионата.