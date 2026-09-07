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Газета.ру

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Глава ФПБК Бородин призвал передавать имущество иноагентов семьям военных

Глава ФПБК Бородин призвал передавать имущество иноагентов семьям военных

Имущество иноагентов, которые занимаются дискредитацией армии, нужно передавать на нужды СВО, а также семьям военнослужащих.

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