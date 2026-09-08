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Царьград

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Путин объяснил мотивы Туска по «Северному потоку – 2»

Путин объяснил мотивы Туска по «Северному потоку – 2»

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для информационного сервиса «Вести» прокомментировал позицию польского премьера Дональда Туска, который оправдывает диверсии на газопроводе «Северный поток – 2».

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