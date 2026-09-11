Назван самый популярный тентованный полуприцеп в России: им стал Wagnermaier

Самой продаваемой моделью стал трехосный полуприцеп Wagnermaier CRL3 внутренней длиной 16,37 м, а новинка этого года — шторный полуприцеп Wagnermaier CRL4 For а Long Time внутренней длиной 16,8 м назван лучшим транспортом для e-commerce по итогам ….
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