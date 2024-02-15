Госдеп: мтратегия США по сдерживанию Китая работает

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон заявила на конференции в Институте мира в Вашингтоне, что стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе приносит результаты.