Спички - не игрушка

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Как лечить султана, метод доктора Путина

Как лечить султана, метод доктора Путина

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Помню еще пару месяцев назад, турецкий лидер Эрдоган, в глазах наших соросят, был просто образцом мудрого политика, который легко и непринужденно "показал Путину его место".

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